Толкнувшую девочку на пути в метро Москвы направили на принудительное лечение

По решению суда женщина, толкнувшая девочку на пути в московском метро, направлена на принудительное лечение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«С учетом доказательств, представленных прокурором Московского метрополитена, в ходе судебного следствия установлено, что 64-летняя женщина совершила запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»): 9 ноября 2025 года на платформе станции метро «Таганская» женщина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь», – сказали в пресс-службе.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила, что женщина страдает хроническим душевным расстройством и не отвечала за свои действия в момент преступления. Суд постановил применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Осужденная содержится под стражей.