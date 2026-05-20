Синоптик Тишковец рассказал, вернется ли холод в Москву в мае

Холод придет в Москву в конце мая на смену «знойному пеклу».

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 20 мая, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права. На смену знойному пеклу в конце месяца придет холод, и климатическое время повернется вспять, — цитирует специалиста РИА Новости.

Тем временем температурный рекорд для 20 мая может обновиться в Москве. Ожидается, что в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени температура воздуха в городе поднимется до плюс 32 градусов.

По словам главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, 20 мая и 21 мая станут самыми жаркими днями на текущей неделе в Москве. При этом температура будет на 8–10 градусов выше нормы для этого времени года.

Климатолог Михаил Юлкин, в свою очередь, считает, что в Москве начнут расти пальмы вместо берез и других привычных деревьев на фоне глобального потепления. Он отметил, что последствия изменения климата начинают становиться заметными.