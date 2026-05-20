Юные кадеты выступят на гала-концерте в Музее Победы

22 мая в Музее Победы пройдет гала-концерт и награждение победителей и призеров образовательной программы для кадет — проекта «Историческое путешествие».

Кадеты-семиклассники из 12 образовательных учреждений Москвы представят творческие постановки о Великой Отечественной войне, подготовленные по историческим материалам.

— В текущем учебном году в проекте приняли участие более семи тысяч кадет. Для ребят это возможность погрузиться в историю, открыть для себя новые факты, научиться работать в команде и показать свои творческие способности на сцене, — отметили в Музее Победы.

В ходе «Исторического путешествия» школьники прошли теоретическую подготовку, узнали о вкладе советского народа в Победу во время экскурсии «Подвиг Народа», проверили знания в викторине и на основе полученной информации подготовили литературно-музыкальные композиции. В рамках заключительного мероприятия в музее на Поклонной горе кадетские классы представят лучшие номера по мнению экспертного жюри. Также победителей и призеров наградят дипломами и пригласят на масштабные мероприятия Музея Победы.

Презентация творческих постановок пройдет в Зале Жуков Музея на Поклонной горе. Зрителями смогут стать все желающие посетители культурного учреждения.

Программа «Историческое путешествие» проводится в Музее Победы девятый год. «Историческое путешествие» — это совместный проект Музея Победы и Московского центра воспитательных практик. Проект специально разработан для учащихся седьмых кадетских классов. Начало: 15.00.