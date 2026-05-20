Подъезды домов в ЮАО оборудуют подъемными платформами для маломобильных граждан

В Южном административном округе в этом году планируется установить 43 подъемные платформы в подъездах многоквартирных домов, где живут инвалиды-колясочники.

Работы выполняются в соответствии с поданными ими заявками.

— Специалисты уже смонтировали в семи подъездах наклонные подъемные платформы, в трех — вертикальные. После завершения подготовительной работы запланирована установка подъемников еще в 33 домах. В настоящее время там проводится обследование и проектирование, — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Евгений Адамов.

К концу 2026 года в Братееве и Чертанове Центральном установят по шесть платформ, в Царицыне — пять, в Зябликове и Москворечье-Сабурове — по четыре, в Бирюлеве Западном, Орехово-Борисове Южном, Чертанове Северном и Чертанове Южном — по три, в Нагатино-Садовниках и Орехово-Борисове Северном — по две, в районах Нагатинский Затон и Нагорный — по одной.

В каждом округе столицы работают специальные межведомственные комиссии, которые определяют техническую возможность установки платформы в конкретном доме. На этапе проектирования определяется тип подъемника. При этом учитываются действующие ГОСТы, регламенты, строительные нормы и правила. Все проекты проходят государственную экспертизу, которая подтверждает правильность принятых технических решений.

Если в подъезде достаточно места, предпочтение отдается вертикальным платформам. Это своего рода мини-лифты, которые позволяют подняться на высоту до четырех метров. Такие подъемники очень удобны для колясочников и не создают никаких препятствий для остальных жителей. Если возможности установить платформу вертикального типа нет, на стене параллельно лестничному маршу монтируют подъемник наклонного типа.

Эта компактная конструкция в сложенном состоянии также не создает никаких неудобств для жителей и может использоваться как для прямых лестниц, так и для имеющих более сложную конфигурацию. Чтобы человек на коляске мог самостоятельно заехать в подъезд, выполняются и другие виды работ — это установка пандусов и поручней, а также дверей с пониженными порогами и автоматическими доводчиками, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

