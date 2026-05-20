Соревнования по самокатному спорту пройдут 23 и 24 мая в Москве

В скейтпарке на площадке «Московских сезонов» на улице Святоозерской в предстоящие выходные, 23 и 24 мая, состоятся соревнования по самокатному спорту, которые объединят начинающих спортсменов, любителей и профессиональных райдеров со всей Москвы.

23 мая на площадку выйдут спортсмены категории «Новички», а 24 мая за призовые места поборются райдеры в категориях «Любители» и «Профессионалы». Формат соревнований позволяет всем участникам проявить себя в комфортных условиях и получить соревновательный опыт независимо от возраста и уровня катания.

Программа мероприятия включает регистрацию и раскатку участников, показательные выступления профессиональных райдеров, соревновательные заезды и церемонии награждения победителей. Показательные выступления станут отдельным зрелищным элементом программы и позволят гостям увидеть современные тенденции самокатного спорта, сложные трюки и высокий уровень мастерства спортсменов.

Принять участие в соревнованиях могут спортсмены от шести лет. Обязательным условием является наличие шлема и наколенников, а также спортивной одежды и обуви. Кроме того, участники должны уверенно владеть трюковым самокатом и иметь опыт катания в условиях скейтпарка.

2 мая на площадках «Московских сезонов» начался новый сезон самокат- и скейт-школ. С понедельника по субботу на площадках работают бесплатные самокатные школы, где тренеры обучают жителей и гостей столицы базовым стойкам и трюкам. Участников ждут регулярные тренировки, знакомство с основами катания и постепенное освоение более сложных элементов.