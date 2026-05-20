Современный городской квартал построят по программе КРТ в Коммунарке

Реорганизация трех земельных участков запланирована в районе Коммунарка (НАО). Ожидается, что здесь возведут современную инфраструктуру и жилые дома.

© nsn.fm

Проект размещен на портале mos.ru, заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.

«Крупный район Коммунарка в НАО продолжает активно развиваться, в том числе благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ). Так, в рамках нового проекта КРТ планируется преобразить три депрессивных участка общей площадью 2,25 гектара. Они расположены в поселке Газопровод вдоль Проектируемого проезда № 812, вблизи пересечения с Калужским и Коммунарским шоссе. Здесь построят свыше 36 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Реализация проекта позволит создать более 500 рабочих мест», — добавил Ефимов.

Ожидается, что строительство будет завершено в течение шести лет.

По словам представителей столичного Департамента градостроительной политики, на самом большом участке появится современный бизнес-центр площадью более 16 тысяч «квадратов» с парковкой на 160 автомобилей. Еще на одном участке построят порядка 20 тысяч квадратных метров жилья с подземными паркингами, поблизости от него расположены школа №2070 и физкультурно-оздоровительный комплекс. Третий участок площадью 0,24 га отведут под благоустройство. Рядом с ним находятся жилые дома, детский сад «Золотой петушок» и школа «Крутая перемена».

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются свыше 420 проектов КРТ суммарной площадью более 4500 га.