Три новых маршрута проекта «Москва — область» свяжут столицу и Долгопрудный

Сразу три маршрута проекта «Москва — область» свяжут столицу с разными районами Долгопрудного 23 мая. На них будут работать современные автобусы большого класса: 23 автобуса № 1368, девять автобусов — № 1369 и 13 — № 1370.

«С середины прошлого года по поручению Сергея Собянина вместе с Правительством Московской области мы активно развиваем сеть пригородных маршрутов проекта “Москва — область”. Ранее открыли первый маршрут в Долгопрудный, с 23 мая запустим сюда еще три новых маршрута. Они свяжут столицу с разными жилыми районами городского округа, а также станциями Московских центральных диаметров (МЦД). На линиях будет работать 45 современных автобусов российского производства, которые удобны для всех категорий пассажиров. Заранее разместим по трассе маршрутов, а также на ближайших станциях метро и МЦД всю необходимую информацию для пассажиров. Благодаря проекту ежедневные поездки в столицу и обратно становятся более комфортными, а расписание предсказуемым», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Посадка и высадка на транспорте происходит во все двери. Автобусы низкопольные, с широкими накопительными площадками. В них есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-зарядки для гаджетов.

Сколько стоит поездка

Проезд по карте «Тройка» на маршруте № 1368 будет стоить от 71 до 100 рублей, по банковской карте — от 76 до 105 рублей. Маршруты № 1369 и 1370 — кольцевые. Это значит, что из автобусов необязательно выходить на промежуточной конечной в Долгопрудном и можно продолжить движение обратно до станции метро «Ховрино». Максимальная стоимость поездки рассчитывается за полный круг: «Метро “Ховрино”» — «Долгопрудный» — «Метро “Ховрино”», поэтому обязательно надо прикладывать карту при выходе, это поможет избежать списания максимальной стоимости поездки.

Стоимость проезда на маршруте № 1369 от станции метро «Ховрино» до остановки «Парк культуры» в Долгопрудном — 92 рубля по карте «Тройка» и 97 рублей при оплате банковской картой. Максимальная стоимость полного маршрута № 1369 («Метро “Ховрино”» — «Парк культуры» — «Метро “Ховрино”») — 127 рублей по карте «Тройка» и 132 рубля при оплате банковской картой.

Стоимость проезда на маршруте № 1370 от станции метро «Ховрино» до остановки «Школа № 16» в Долгопрудном — 100 рублей по карте «Тройка» и 105 рублей при оплате банковской картой. Максимальная стоимость полного маршрута № 1370 «Метро “Ховрино”» — «Школа № 16» — «Метро “Ховрино”») — 146 рублей по карте «Тройка» и 151 рубль при оплате банковской картой.

Кроме того, на этих маршрутах, как и на других проекта «Москва — область», можно будет пользоваться безлимитными абонементами «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. С ними поездки выгоднее до 60 процентов в год, а также — бесплатные пересадки на весь городской транспорт Москвы. Кроме того, действуют безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся, бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами, бесплатный проезд на всех смежных маршрутах столицы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах. Если социальная карта жителя Подмосковья не срабатывает в автобусе, надо обратиться в многофункциональный центр в Московской области для ее перекодирования.

Скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовых поездок по карте «Тройка» по тарифу «Кошелек», а также по банковской карте не предоставляются. Рекомендуется использовать способы оплаты, указанные выше, для совершения более выгодных поездок и пересадок на другой транспорт. По карте «Стрелка» проехать не получится.

Преимущества новых автобусов

На линию выйдут современные автобусы ЛиАЗ 5292.67 большого класса, рассчитанные на 30 сидячих мест. В транспорте предусмотрено адаптивное освещение салона, система климат-контроля, специальные места и оборудование для маломобильных пассажиров, медиаэкраны, USB-зарядки для гаджетов. Автобусы полностью соответствуют стандартам московского транспорта, приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров, а также велосипедов и детских колясок. Кроме того, в поездке можно зарядить телефон. Информация об остановках размещается на медиаэкранах. Оставить отзыв о поездке можно с помощью куар-кодов в салоне.

По договоренности между правительствами Москвы и Московской области в 2026 году в систему московского транспорта планируется включить более 50 действующих пригородных маршрутов на западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях. До 2028 года собираются подключить к системе московского транспорта не менее 30 процентов ныне действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.

В результате на этих маршрутах будут внедрены стандарты московского транспорта, уже привычные для москвичей: удобные и предсказуемые интервалы движения автобусов, расписание, современный подвижной состав и профессиональные водители.

Помимо повышения комфорта перевозок, создание новых смежных межрегиональных маршрутов придаст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе, включая установку современных остановочных павильонов, устройство выделенных полос, создание новых и реконструкцию существующих транспортных узлов и повышение использования разных видов городского транспорта для ежедневных поездок из Подмосковья в Москву и обратно.

Высвободившийся подвижной состав областного перевозчика будет перенаправлен на усиление маршрутов в Московской области, которые идут к станциям МЦД.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.