Московский зоопарк решил спасти бегемотов наркобарона Эскобара

Московский зоопарк хочет спасти 80 бегемотов — потомков животных, принадлежавших наркобарону Пабло Эскобару. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зоопарка и президент Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ) Светлана Акулова.

Находящиеся в Колумбии бегемоты находятся под угрозой массового уничтожения, отметила она.

«Мы твердо убеждены: они не заслуживают смерти только потому, что оказались в неподходящем месте», — сказала Акулова.

По ее словам, ГОЗУ уже направила официальное обращение правительству Колумбии с призывом заменить эвтаназию на переселение животных в аккредитованные учреждения по всему миру. К инициативе подключились партнеры из Индии, Европы, Латинской Америки, Африки и Азии.

Ранее сообщалось, что после смерти Эскобара животные начали бесконтрольно размножаться и ушли за пределы поместья в дикую природу. Исследование Национального университета Колумбии показало, что колумбийских водоемах обитает около 170 особей. Власти признали их агрессивными и решили усыпить 80 животных.