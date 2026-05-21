В Москве появятся огромные леопардовые слизни-хищники

Жители Московского региона в этом сезоне могут встретить леопардовых слизней-хищников. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Латинское название этого вида слизня — Limax maximus, что переводится как «самый большой слизень». Леопардовым его называют из-за характерных пятен на теле. Слизни могут достигать 20 сантиметров в длину.

Этот вид слизней, как и другие, является гермафродитным.

«Перед спариванием они несколько часов танцуют. Потом, как правило, залезают на дерево, прикрепляются к нему на слизистой нити, закрепляются — в воздухе переплетаются, а затем обмениваются половыми продуктами. После спаривания они расползаются, и каждая особь откладывает в землю несколько сотен яиц», — отметил Глазков.

Леопардовый слизень способен поедать рыжих слизней, добавил биолог. Это всеядный вид, в основном питающийся мертвыми растениями, грибами и лишайниками, может повреждать сельскохозяйственные культуры и нападать на других слизней.

«Леопардовый слизень — он ещe и хищник. И самое любопытное, что он может нападать и съедать вот этих вредителей — рыжих дорожных слизней. Если он их находит, он их может съесть», — пояснил Глазков.

Слизни могут быть переносчиками паразитов — нематод. Большинство из них не опасны для человека, однако некоторые виды способны вызвать заболевание, в том числе менингит. Это возможно, если маленький слизень случайно попадет в организм вместе с плохо промытой зеленью или овощами. Эксперт посоветовал тщательно промывать овощи и салаты.

Специалист добавил, что в Москве и Московской области встречаются три основных вида крупных слизней. Один из них — рыжий дорожный слизень, которого часто ошибочно называют испанским. Еще один крупный вид — как раз леопардовый слизень, или большой серый слизень. Третий вид слизней — черно-синий слизень, или большой черный слизень. Этот вид занесен в Красную книгу Москвы и Московской области, его нельзя уничтожать.

Ранее стало известно, что климатические изменения привлекли в Центральную Россию новые виды животных. Так, теперь жители Московской, Тульской, Ивановской, Тверской и соседних областях могут встретить богомола, паука осу и золотистого шакала.