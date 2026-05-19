Собянин: в Москве более востребованы выпускники учреждений СПО, чем вузов

Необходимо уделять особое внимание развитию среднепрофессионального образования (СПО), подготовке высококвалифицированных рабочих, так как они более востребованы на рынке труда Москвы, чем выпускники вузов. Об этом сказал член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума ЕР "Есть результат!".

"Мы с вами много обсуждали, с депутатами Государственной думы, что помимо высшего образования мы должны уделять очень серьезное внимание развитию среднепрофессионального образования, подготовке высококвалифицированных рабочих, которые на самом деле востребованы на рынке Москвы значительно больше, чем выпускники вузов", - уточнил Собянин.

Он подчеркнул, что для развития среднего профессионального образования заменяются тысячи лабораторий, создается образовательная среда с новыми стандартами, а также в эту работу включаются предприятия-шефы, на которых студенты проходят практику. При этом Собянин отметил, что нельзя отменять и значимость высшей школы, продолжая ее поддерживать.

"Мы за последние годы переломили этот тренд и создали среднее профессиональное образование наших колледжей модным направлением у молодежи - это очень важно. Ребята получают качественную профессию, встают на ноги, обеспечивают достаток для себя и своих семей", - добавил мэр.

По его словам, совместно с депутатами Государственной думы и Московской городской думы будет продолжен мониторинг этого проекта. По поручению президента РФ Владимира Путина, будут строиться колледжи будущего - самые современные здания, не уступающие лучшим университетским кампусам.

Собянин также рассказал, что за последние годы в Москве построено 700 школ и детских садов, создана программа реконструкции и строительства еще тысячи школ, включая школы будущего, которые сделали прообраз того, каким должно быть образование в ближайшие десятилетия. Мэр отметил, что кроме красивых стен и хорошего оборудования столичные педагоги получают достойную заработную плату, в их руках находятся различные инструменты, включая "Московскую электронную школу" (МЭШ), которая делает московское образование одним из лучших образований в мире.