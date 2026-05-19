Собянин: в Москве в три раза снизилась преступность в общественных местах

Преступность в общественных местах в столице снизилась в три раза за последние годы. Об этом сообщил член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума ЕР "Есть результат!".

"За эти годы посмотрите, как снизилась преступность: разбойные нападения снизились в 12 раз, грабежи - в 20, кражи из квартир - в 64, преступления в общественных местах - в 3 раза. А угон машин стал вообще просто экзотикой, которую совершают только фрики, которых тут же ловят", - сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что это произошло в результате большой и кропотливой работы с правоохранительными органами и городской инфраструктурой.

Он сообщил, что власти столицы продолжат работать над тем, чтобы Москва оставалась экономическим и культурным центром, безопасным и удобным городом для жизни.