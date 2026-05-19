Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве

Средняя продолжительность жизни в Москве составляет 80 лет. Об этом заявил член бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр во вторник принял участие в пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".
Мэр отметил, что активное долголетие москвичей обеспечивается не только благодаря системе здравоохранения, но и за счет вовлечения пожилых граждан в культурную и общественную жизнь города.
"Мы и дальше будем развивать наши городские социальные услуги, заботиться о пожилых людях, инвалидах, ветеранах СВО, которым сегодня требуется особое внимание, развивая для этого целый комплекс реабилитационных услуг", - подчеркнул он.