Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве

Средняя продолжительность жизни в Москве составляет 80 лет. Об этом заявил член бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр во вторник принял участие в пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".

"В Москве сегодня самая большая продолжительность жизни - 80 лет", - сказал Собянин в ходе форума.

Мэр отметил, что активное долголетие москвичей обеспечивается не только благодаря системе здравоохранения, но и за счет вовлечения пожилых граждан в культурную и общественную жизнь города.