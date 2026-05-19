Жара в Московском регионе пойдёт на спад к выходным

Пик придётся на текущую неделю, после чего температура начнёт снижаться. Об этом «Интерфаксу» сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

По словам синоптика, уже в выходные в Москве и Подмосковье похолодает на 7–8 градусов — температура опустится до +20…+23. На следующей неделе показатели вернутся к климатической норме или окажутся немного ниже — в пределах 18-23 градусов тепла. Кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер возможны во второй половине пятницы.

Метеоролог уточнил, что прогноз ещё может корректироваться, однако, по предварительным данным, жаркая погода сохранится как минимум до 22 мая включительно.