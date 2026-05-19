Москвичи смогут принять участие в подсчете соловьев

Жители Москвы смогут принять участие в подсчете соловьев до 30 июня. Акция пройдет на зеленых территориях города и во дворах домов.

Полученные данные помогут орнитологам определить, какие районы соловьи выбирают чаще всего. Для этого нужно услышать поющую птицу, снять видео, на котором хорошо различима ее трель, и загрузить ролик в специальный раздел на сайте организаторов.

Также нужно направить координаты места поющего соловья. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.