В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» станет вдвое больше детских пространств

В Москве стартует крупное обновление музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» в рамках программы развития парков Москвы. Инфраструктуру заповедника улучшат и распределят по территории так, чтобы гостям было удобнее пользоваться сервисами и зонами отдыха. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Работы планируется проводить в течение двух лет в несколько этапов. Например, в этом году запланировано обновление входных и партерных зон, а также центральной части парка «Кузьминки». Специалисты создадут пешеходную аллею с фонтанами и цветниками.

В живописной лесной части проложат экотропу, которая пройдет на высоте 4,5 метра над землей. Главная цель проекта — бережно адаптировать инфраструктуру к современным стандартам комфорта и безопасности и провести работы по сохранению памятника садово-паркового искусства.

Также организуют зоны для спорта, игр и пикников и сделают современную систему навигации и освещения, говорится в материале.

В Москве тем временем продолжается улучшение территорий вокруг транспортных объектов — в этом году планируется благоустроить около 40 таких мест, рассказал глава города Сергей Собянин.