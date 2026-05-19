Собянин рассказал о благоустройстве территорий вблизи транспортных объектов

В 2026 году в Москве благоустроят около 40 территорий вокруг транспортных объектов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Градоначальник отметил, в ходе работ обустраивают удобные маршруты от жилых домов до станций, создают новые места отдыха, зоны для занятий спортом, детские площадки и территории для выгула собак. Воздушные провода убирают под землю – в специальные трубы, защищающие от повреждений.

"По возможности расширяем тротуары. Обновляем остановочные павильоны. Устанавливаем современные энергоэффективные фонари, а на пешеходных переходах – опоры контрастного света", – подчеркнул мэр столицы.

В текущем году планируется благоустроить территории около трех станций строящейся Рублево-Архангельской линии метро: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Также будет приведен в порядок сквер "Колобок" с расположенной в нем детской площадкой – в Новохорошевском проезде у станции "Народное Ополчение". Около станции "Бульвар Генерала Карбышева" обновят две детские площадки.

Кроме того, работы пройдут возле двух пересадочных узлов – "Южная" и "Речной вокзал". До этого около Речного вокзала уже была обновлена часть Фестивальной улицы – от Ленинградского шоссе до Смольной улицы. В этом году запланирован следующий участок – от улицы Ляпидевского до Клинской.

"В программу этого года включены также станции МЦД. Возле пяти из них – городского вокзала Беговая, станций МЦД-2 Царицыно и Щербинка, МЦД-3 Грачевская и Моссельмаш – пройдут вторые этапы благоустройства", – отметил Собянин.

Начнется и благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД-2 Бутово, Гражданская, Волоколамская и МЦД-1 Москва-Сити.

В частости, у станции МЦД-2 Бутово будет обновлен сквер имени Конструктора Симонова. У станции МЦД-2 Гражданская, в Чуксином тупике, планируется организовать автобусную остановку. Около МЦД-2 Волоколамская появится небольшой спортивный кластер: скейт-парк, площадка для волейбола и баскетбола, а также столы для пинг-понга.

По словам Собянина, продолжится и благоустройство объектов трамвайной инфраструктуры. На остановках будут оборудованы удобные приподнятые платформы.

Ранее сообщалось, что в столице обновят парк "Красная Пресня" в рамках программы благоустройства городских зон отдыха. Уточнялось, что главная задача специалистов – не только создать современное, функциональное пространство для отдыха, но и сохранить историческую аутентичность.