Кондиционеры в метро Москвы переведены на летний режим работы

Кондиционеры в вагонах столичного метро переведены на летний режим работы, передает пресс-служба Дептранса Москвы.

© m24.ru

Кроме того, для увеличения воздухообмена специалисты сняли свыше 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях и усилили тоннельную вентиляцию. При необходимости режим работы вентиляции меняется – работники метро следят за температурой на станциях.

"Когда температура на станциях метро поднимается выше 28 градусов, сотрудники организуют раздачу бесплатной воды пассажирам", – добавили в пресс-службе.

В частности, получить бутилированную воду можно до 17:00 на станциях метро "Измайловская", "Багратионовская", "Фили", "Филевский парк" и "Выхино". С 14:00 воду начнут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская и Зеленоград-Крюково.

Бутылки с водой раздадут на автовокзалах "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Северные ворота" и "Южные ворота", в экспресс-автобусах "Аэроэкспресса" у метро "Ховрино", а также в автобусах на Домодедовском направлении. Дополнительно получить бутилированную воду можно на всех причалах речного электротранспорта и на прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город".

На фоне жары в столице начали дополнительный полив дорог, передает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Это необходимо не только для чистоты дорог, но и для охлаждения дорожного покрытия. Дело в том, что при длительном воздействии высоких температур и с учетом транспортной нагрузки асфальт сильнее подвержен деформации.

Температура воздуха в Москве 19 мая поднялась до 30 градусов тепла, синоптики не исключают, что воздух прогреется до 32 градусов. На фоне жары столичная Госавтоинспекция рекомендовала автовладельцам контролировать температуру в салоне машины, следить за техническим состоянием транспортного средства и иметь при себе запас воды и прохладительных напитков.