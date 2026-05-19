Строительство школы в Очаково-Матвеевском завершено более чем наполовину

Строительство школы на 1100 мест в Очаково-Матвеевском районе столицы выполнено на 60 процентов. Образовательный объект находится в жилом комплексе по адресу: проезд Стройкомбината, земельный участок № 1. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительство школы на западе столицы активно продвигается. На площадке завершаются кровельные работы, идет отделка фасада, прокладка внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Здание переменной этажности (от одного до четырех этажей) общей площадью около 22,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 1100 мест. Внутри — ИТ-полигон, академический и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, универсальные учебные кабинеты, медиатека с зонами для групповых занятий. После завершения строительства инвестор передаст объект городу», — рассказал Владимир Ефимов.

Фасады здания оформят в сдержанном стиле с мягкими цветовыми акцентами. Для отделки будут использованы фибробетонные панели и металлические кассеты, а также бетонная плитка, имитирующая клинкерный кирпич. Неравномерное расположение оконных проемов на главном фасаде здания и выделяющиеся спортивные блоки придадут школе необычный и узнаваемый облик. Серо-терракотовая цветовая гамма будет сочетаться с окружающей застройкой.

«Спортивный блок строящейся школы включает универсальные спортивные залы. В здании будут созданы все условия для маломобильных учеников. Во все рекреации, коридоры и на лестничные клетки будет проникать естественный свет через витражи и светопрозрачные перегородки учебных кабинетов. Ключевой архитектурной особенностью школы станут два многофункциональных многосветных пространства, что позволит проводить лекции, кинопоказы и общешкольные мероприятия», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Социальный объект возводится с ноября 2024 года под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор). Председатель ведомства Антон Слободчиков отметил, что специалисты «Контроля Москвы» сопровождают реализацию проекта от подготовительного этапа до приемки. Инспекторы комитета провели уже пятую выездную проверку, в ходе которой оценили качество выполненного объема работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации, а также утвержденному архитектурно-градостроительному решению.

Территорию рядом со школой благоустроят и разделят на несколько зон для спорта, учебы и отдыха. Во дворе появятся круговая и прямая беговые дорожки, прыжковые ямы, зона с тренажерами, универсальные площадки для подвижных игр и спортивно-развивающих занятий, а также пространство для катания на самокатах и велосипедах. Для проведения общественных мероприятий оборудуют площадку с трибуной.

Кроме того, будут созданы места для спокойного отдыха с перголами и учебно-опытная зона. От городской застройки территорию школы отделят деревьями и кустарниками.

У здания будет хорошая энергоэффективность благодаря устройству фасадной системы с воздушным зазором, утеплению минеральной ватой, а также газобетонным блокам, обеспечивающим высокое теплосбережение. Кроме того, снизить теплопотери помогут тамбуры и доводчики на дверях.

Открытие школы разгрузит существующие образовательные заведения района и создаст современные условия для обучения жителей ближайших домов и новостроек.

