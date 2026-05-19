На ВДНХ открылась выставка Российского Красного Креста к 159-летию организации

Выставка Российского Красного Креста (РКК) "Милосердие глазами добровольцев", посвященная 159-летию организации, открылась на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РКК.

"В ней представлены истории волонтеров Российского Красного Креста от Сахалина до Калининграда. Экспозиция будет доступна для всех желающих до 29 мая 2026 года в северном розарии ВДНХ", - говорится в сообщении.

Выставка рассказывает истории добровольцев разных возрастов, профессий и жизненного опыта, которых объединяет готовность помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. В экспозицию вошли истории добровольцев из Курской, Калининградской, Смоленской, Новосибирской, Воронежской областей, Республики Дагестан, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов России.

Присоединиться к волонтерской деятельности РКК может любой желающий. Для этого можно стать добровольцем, обратившись в ближайшее региональное или местное отделение организации, или организовать собственный благотворительный сбор на платформе волонтерского фандрайзинга РКК.