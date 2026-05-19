Шесть экипажей мотопатруля ЦОДД приступили к работе в Москве
На улицы столицы вышли шесть экипажей мотопатруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба центра.
«С началом мотосезона на улицах столицы работают шесть экипажей на мотоциклах. Они оперативно помогают водителям и обеспечивают безопасность движения. В этом году парк пополнили четыре новых мотоцикла, которые на 50% мощнее действующих и рассчитаны на длительное патрулирование протяженных маршрутов», – говорится в материале.
Отмечается, что мотопатрульные помогают оформлять мелкие ДТП, запускают заглохшие двигатели, меняют колеса и выполняют мелкий ремонт, оказывают доврачебную помощь, помогают регулировать движение на загруженных перекрестках. С собой у каждого сотрудника: сигнальные маяки, конусы, пусковое устройство, насос, огнетушитель, аптечка, набор инструментов и бланки европротокола.
Мотопатруль работает преимущественно в центре. Здесь много узких улиц и переулков, поэтому маневренность патрульных мотоциклов особенно важна.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность движения в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. Мы уже в третий раз запускаем мотопатруль ЦОДД и теперь обновили автопарк: четыре новых мотоцикла c комплектацией для работы на дальних дистанциях. Благодаря этому экипажи смогут дольше и стабильнее патрулировать городские магистрали и быстрее реагировать на дорожные ситуации. За два предыдущих сезона наши патрульные помогли водителям более 500 раз – оформляли европротоколы, меняли колеса, запускали заглохшие двигатели и оказывали доврачебную помощь», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.