Маршруты общественного транспорта изменятся с 23 мая из-за полумарафона

Маршруты общественного транспорта изменятся в Москве из-за полумарафона "ЗаБег.РФ". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Временные ограничения будут действовать с 04:40 23 мая до завершения полумарафона. В этот период автобус м9 будет работать сразу на двух маршрутах: от Рижского вокзала до станции метро "Лубянка", а также от станции "Серпуховская" до улицы Тюфелева Роща.

Помимо этого, в вышеуказанный временной промежуток будут укорочены или изменены следующие маршруты:

Автобус Б будет курсировать по маршруту Большой Строченовский переулок – Курский вокзал – Дом Шаляпина; Автобус м6 проследует по Комсомольскому проспекту и Остоженке без заезда к станции метро "Спортивная"; Автобус м90 будет проезжать от станции метро "Беляево" до станции "Серпуховская" (после 15:30 будет останавливаться на улице Балчуг) (на станции "Лубянка" остановки не будет); Автобус 220 будет курсировать от стадиона "Лужники" до проезда Девичьего Поля (в сторону "Лужников" транспорт будет проезжать по Большой Пироговской улице) (остановки на Новом Арбате не будет); Автобус 239 проследует от станции метро "Парк Победы" до Киевского вокзала (остановки на станции метро "Маяковская" не будет); Автобус 379 будет проезжать по Комсомольскому проспекту, Остоженке, Бульварному кольцу и Большой Никитской улице, а от "Лужников" – по части Фрунзенской набережной и 2-й Фрунзенской улице; Автобус 538 будет курсировать от Звездного бульвара, дом № 34, до Большого Строченовского переулка (после 15:30 конечная остановка будет производиться на Болотной площади) (транспорт проедет по Большому Устьинскому мосту и Солянке); Автобус с755 проедет по Комсомольскому проспекту и Остоженке, а при движение в сторону "Лужников" он заедет к станции "Спортивная". При этом в центре транспорт проследует через Моховую улицу, станции метро "Лубянка" и "Китай-город", а также через Солянку; Автобус с910 будет курсировать от 3-го Павелецкого проезда до станции метро "Октябрьская" (на Новом Арбате остановки не будет), а после он разворачивается через проезд Апакова и Ленинский проспект; Автобус с932 проедет от 3-го Павелецкого проезда до Большого Строченовского переулка (возле станции метро "Тульская" остановки не будет); Автобус н16 проследует по маршруту проезд Карамзина – станция метро "Новокузнецкая" – улица Балчуг (возле станции метро "Китай-город" остановки не будет);

Помимо этого, из-за полумарафона движение транспорта перекроют на нескольких улицах и набережных в центре Москвы с 21 по 24 мая. В частности, водители не смогут проехать с 00:01 21 мая до 06:00 24 мая по площади Васильевский Спуск на участке от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, а также с 20:00 22 мая до 06:00 24 мая по Москворецкой улице на участке от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Кроме того, 23 мая с 05:00 до 21:00 будет перекрыт Большой Москворецкий мост, улица Варварка и проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, с 08:00 до 14:30 – Малый Москворецкий мост, а с 08:00 до 15:00 – улица Большая Ордынка. В связи с введением временных ограничений автомобилистов попросили быть внимательнее при построении маршрутов.