Москвичам дали советы по уходу за животными в жару

В течение дня воздух в Москве прогреется до 31 градуса, поэтому необходимо не только избегать длительного пребывания на улице, но и обеспечить особый уход домашним животным, рассказали в пресс-службе городского хозяйства столицы.

В частности, нельзя оставлять животное в душном помещении, поэтому комнаты необходимо проветривать. Кроме того, питомцу нельзя находиться в закрытой припаркованной машине. Во время длительной поездки стоит делать небольшие остановки, чтобы прогуляться.

Животному также важно давать больше свежей воды, как дома, так и на прогулке или в поездке. Помимо этого, нужно обращать внимание на свежесть корма, поскольку в летнее время он портится быстрее.

Прогулки лучше перенести на раннее утро или на вечер, когда солнце менее активно. Также нельзя сбривать шерсть, так как она выполняет функцию терморегулятора и защищает как от перегрева, так и от переохлаждения.

Если животное стало вялым, высовывает язык, тяжело и часто дышит, это может говорить о тепловом ударе. В таком случае стоит перенести домашнего питомца в прохладное место и дать воды.

Кошек, кроликов, морских свинок и хомяков нельзя купать даже в жаркую погоду, а в террариумах для рептилий стоит отключить обогревающие лампы, оставив только ультрафиолет.

"Берегите себя и своих любимцев", – заключили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что температурные рекорды могут быть побиты в Москве три дня подряд – 19, 20 и 21 мая. Она объяснила, что предыдущий максимум для 19 мая был зафиксирован в 1979 году (30,2 градуса), для 20 мая – в 1897 году (29,7 градуса), для 21 мая – в 2014 году (29,2 градуса).