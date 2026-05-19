В Москве временно перекрыли движение по внутренней стороне участка МСД

Власти Москвы напомнили жителям и гостям столицы о временном закрытии внутренней стороны Московского скоростного диаметра (МСД). Движение перекрыто на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно". "Напоминаем, что внутренняя сторона МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно закрыта", — говорится в сообщении столичного департамента транспорта. В ведомстве также уточнили, что движение в обоих направлениях в этом районе организовано по внешней стороне магистрали. Кроме того, в Дептрансе предупредили москвичей о жаркой погоде и призвали не оставлять детей и животных в автомобилях. До этого стало известно, что в Москве пролет эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) прогнулся от огня разгоревшегося под ней пожара. "Пролет эстакады Северо-Восточной хорды прогнулся из-за воздействия пламени. Сильный пожар бушует прямо под эстакадой в районе Амурской улицы. Горит склад лакокрасочных материалов. Рядом еще и подстанция, так что пожар максимально неудобен для тушения", — отмечалось в Telegram-канале "МК: срочные новости". Сильный пожар на Амурской улице на востоке Москвы возник днем в воскресенье, 17 мая. По предварительным данным, могли загореться бытовки.

