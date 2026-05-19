В знаменитом «Английском клубе» на Тверской отреставрируют кровлю и карниз
Отреставрировать кровлю и венчающий карниз решено в Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР). Старинный особняк на Тверской улице, известный как Английский клуб, ремонтировали сравнительно недавно, но сейчас потребовалось вновь заменить кровлю.
Как рассказала «МК» первый заместитель генерального директора музея Инна Нелюба, предыдущие комплексные ремонтно-реставрационные работы исторического ансамбля, состоящего из четырех зданий, были связаны с необходимостью сохранения ансамбля в целом, возвращения ему исторического облика и приспособления к современному использованию в качестве музейного пространства, с соблюдением оптимального температурно-влажностного режима для сохранности исторических интерьеров и артефактов. Сейчас главная забота строителей и реставраторов — ремонтно-реставрационные работы так называемого венчающего (самого верхнего) карниза, самой кровли и деревянных кровельных балок.
Причина необходимости повторить ремонт кровли достаточно проста. Дело в том, что по действующим правилам осуществления госзакупок, государственная организация обязана нанимать на подрядные работы компанию, победившую в конкурентной процедуре. Как правило, побеждают организации, предложившие за свои услуги минимальную стоимость. Поэтому зачастую на кровлю музея для очистки ее от снега и наледи выходили не самые добросовестные работники, для которых приоритетом являлось не качество услуги, а скорость. Чистили они быстро и не очень добросовестно, при этом регулярно наносили кровле повреждения, из-за чего прослужила она недолго. Зато новую изготовили из прочного металла и по более надёжной технологии. К тому же в подкровельном пространстве, используемом как технические помещения, будет налажена естественная вентиляция, благодаря чему уменьшится образование наледи и сосулек.
Ремонтно-реставрационные работы венчающего карниза потребовались ещё и в связи с недобросовестным выполнением подрядчиком работ по удалению сосулек и наледи по периметру кровли. В результате за время своей эксплуатации венчающий карниз не только пришёл в негодность, но даже стал небезопасным: часть карниза как-то рухнула на тротуар Тверской улицы. К счастью, это случилось ночью, когда в этом людном месте практически не было прохожих. Тем не менее стало очевидно, что ремонтно-реставрационные работы с частичной заменой некоторых элементов крайне необходимы. Работы будут проводиться в течение 2026–2027 гг.