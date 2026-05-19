В Музее Победы откроется выставка ко Дню пограничника

26 мая, в преддверии Дня пограничника, в Музее Победы представят обновленную выставку в рамках проекта «Семейные реликвии». Она посвящена участнику Великой Отечественной войны, выдающемуся военному и государственному деятелю органов госбезопасности СССР, пограничнику, организатору и руководителю партизанского движения генерал-полковнику Сергею Саввичу Бельченко.

— День пограничника отмечается в нашей стране 28 мая. Каждый год мы вспоминаем тех, кто первыми вступили в бой с вероломным врагом 22 июня 1941 года. Против Западного фронта противник сосредоточил самую мощную группировку войск – группу армий «Центр», и вся мощь фашистских полчищ обрушилась на погранзаставы Белостокского пограничного направления, начальником которого был в это время Сергей Саввич Бельченко. Рядовые и офицеры бесстрашно встретили врага, оказали ожесточенное сопротивление и сражались до последнего вздоха. Но силы были не равны. Памяти героям-пограничникам, погибшим в первые часы и дни войны и тем, кто смог продолжить самоотверженное сопротивление в тылу врага, посвящена эта экспозиция, — отметили в Музее Победы.

Служба в пограничных войсках занимала в судьбе Сергея Саввича Бельченко особое место. Она началась в 1927 году в Средней Азии, где он служил в погранотрядах в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане. С 1930 года был помощником коменданта и комендантом отдельной погранкомендатуры в Горно-Бадахшанской автономной области. Все эти годы он непосредственно участвовал в боевых действиях против басмачей. С 1939 года, после окончания Высшей пограничной школы ОГПУ в Москве, его переводят в Белоруссию — заместителем начальника Управления погранвойск НКВД БССР.

— Война заставила майора госбезопасности Бельченко сменить службу пограничника на борьбу в партизанском подполье. С боями выводил он уцелевших пограничников из мешка, по трое суток не смыкая глаз. По указанию ЦК компартии Белоруссии оставлял в тылу врага группы партизан и подпольщиков. В первые годы войны пришлось заниматься организацией, а затем и руководством партизанского движения. Он всегда оказывался там, где было особенно горячо и гордился, что в ходе битвы за Москву выполнял ответственные поручения командующего Западным фронтом генерала армии Жукова, — рассказали в Музее Победы.

Пройдя через бои, ряд командирских должностей, с мая 1942 года Сергей Саввич Бельченко становится начальником Западного штаба партизанского движения, а уже в 1943 году – заместителем начальника Центрального штаба партизанского движения при Ставке Главнокомандующего. В 1943–1953 годах Бельченко назначен на пост наркома (с 1946 года — министра) внутренних дел Белоруссии. В 1953 году занимал пост начальника Третьего спецотдела МВД СССР, а впоследствии — командующего Ленинградским пограничным округом, вновь вернувшись к пограничной службе.

На обновлённой выставке представлены предметы, переданные в дар Музею Победы его сыном Сергеем Сергеевичем Бельченко. Это личные вещи Сергея Саввича – генеральская фуражка, наградная колодка на 29 наград, среди которых четыре ордена Ленина, пять орденов Красного Знамени и др., самодельная зажигалка и мундштук, трофейный фотоаппарат. В экспозицию также вошли фотографии и рукописные воспоминания Бельченко. Всего же в витрине продемонстрируют более 10 раритетов.