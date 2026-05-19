Ракова анонсировала фестиваль школьного и студенческого спорта в Москве

23 мая в «Лужниках» состоится фестиваль школьного и студенческого спорта. Москвичей и гостей столицы ждут соревнования по футболу, баскетболу, мини-футболу, тэг-регби, а также еще более 20 активностей. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Вечерняя Москва

— Сегодня юным москвичам доступно более 30 тысяч школьных кружков и секций по 67 дисциплинам — от футбола и шахмат до мотоспорта и лапты. Во всех школах и колледжах столицы работают спортивные клубы, организованы лиги более чем по 20 направлениям, — уточнила она.

На фестивале также пройдут финальные соревнования школьных и студенческих лиг по футболу, баскетболу 3х3, волейболу, тэг-регби, гонкам ГТО, киберспорту и лазертагу. Кроме того, семейные команды, которые успели подать заявки заранее, смогут выступить на эстафете «Всей семьей на старт».

— Фестиваль школьного и студенческого спорта — это ключевое спортивное мероприятие в системе Московского образования. Ключевым моментом фестиваля станет, конечно, награждение спортсменов и спортивных клубов по итогам учебного года, — добавил замдиректора Московского центра воспитательных практик Илья Мадилов.

Помимо этого, на мероприятии подведут итоги спортивного сезона в столичных школах и колледжах. Звания лучших удостоятся спортивные клубы и их участники, которые в течение всего учебного года показывали наилучшие результаты.

Третий сезон масштабного проекта «Лето в Москве» начнется уже 30 мая. Проект объединит более 500 площадок во всех округах и районах города, многие из которых находятся за пределами центра Москвы. Главная тема «Лета в Москве» в 2026 году — «Время быть вместе».