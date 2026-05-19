Более пяти тысяч растений-экофильтров высадят на очистных сооружениях Москвы

Для очистки воды специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы высадят на очистных сооружениях более пяти тысяч растений водного гиацинта — эйхорнии. До наступления осенних холодов ее природные экофильтры очистят около 100 тысяч кубометров поверхностных вод и атмосферных осадков.

Эйхорния используется в столичном коммунальном хозяйстве с 2000 года. С наступлением высоких летних температур сотрудники ГУП «Мосводосток» высаживают растение в городские очистные сооружения — пруды-отстойники. В 2026 году экоплантации эйхорнии развернутся на 44 объектах.

Водный гиацин используют на финальном этапе доочистки воды после отделения грубых взвесей песка и грязи. В фильтрации задействована мощная корневая система эйхорнии, которая на пике своего роста может достигать полуметра в длину.

Корни растения покрыты мелкими волосками, которые эффективно извлекают из воды взвеси, металлы, нитраты, фосфаты и органические вещества. Эйхорния успешно борется со множеством соединений и стимулирует рост бактерий, улучшающих качество очищенной воды.

Летом эйхорния активно размножается. До конца сезона маленькая рассада из 100 растений увеличивается в 20–40 раз и способна полностью покрыть водную поверхность секций очистных сооружений пруда-отстойника площадью до 10 тысяч квадратных метров, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

