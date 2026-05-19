Москвичей предупредили о перекрытии Садового кольца

В Москве с 23 по 25 мая временно перекроют движение на Садовом кольце, проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Проезд ограничат из-за проведения Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

23 мая с 10:00 до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая для безопасного проведения велогонки закроют одну полосу в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара. На следующий день с 00:01 до 13:30 на этом же участке дороги снова ограничат движение транспорта.

Кроме того, 24 мая с 08:00 и до завершения соревнования нельзя будет проехать по всему Садовому кольцу в обоих направлениях.

В рамках велофестиваля в этот же день с 13:00 до 18:30 также полностью перекроют Садовое кольцо. А с 00:01 до 19:30 введут ограничения на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Помимо этого, 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00 на этих же участках дороги будет закрыто по одной полосе в каждом направлении.

