В РГО заявили, что в июне в Москве ожидаются ливни, грозы и град

Действительный член Русского географического общества Виталий Стальнов заявил, что июнь в Москве и Подмосковье ожидается теплее климатической нормы.

По прогнозу эксперта, средняя температура месяца составит +19...+20 °C, что примерно на два градуса выше обычных значений. При этом количество осадков может достигнуть 80—90 мм, что близко к норме, цитирует Стальнова aif.ru.

В начале июня в регионе ожидаются кратковременные дожди при +21...+26 °C, к середине первой декады — сухая погода и +24...+29 °C, а в конце месяца температура может повыситься до +26...+31 °C. При этом в течение июня возможны ливни, грозы и град.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в ближайшие четыре дня в Москве и Подмосковье ожидается июльская жара до +30...+32 °C.

«Регион буквально «поменяется местами с июлем» на эти четыре дня. И даже ночь не принесёт долгожданной прохлады», — сказал он.

По словам синоптика, к пятнице возможны кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром, а на выходных жара спадёт примерно до +24 °C.

