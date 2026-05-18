Щиты-гиганты «Мария» и «Лилия» задействуют при строительстве новой линии метро

В Москве для строительства двух новых и продления двух существующих линий метро одновременно используются 12 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Так, четыре комплекса, включая 10-метровые щиты-гиганты «Мария» и «Лилия», задействованы для создания тоннелей на будущем Рублево-Архангельском радиусе. Еще три шестиметровых щита продолжают работы на перегонах перспективной Бирюлевской линии», – цитирует слова Владимира Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что еще два шестиметровых щита ведут проходку на Арбатско-Покровской линии от существующей станции «Щелковская» к строящейся «Гольяново». Три других тоннелепроходческих комплекса задействованы на строительстве второго этапа Троицкого радиуса – один из них 18 мая начал проходку между станциями «Ватутинки» и «Кедровая», еще два – прокладывают перегон между действующей станцией «Новомосковская» и перспективной «Сосенки».

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве свыше 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости в рамках 18 новых проектов комплексного развития территорий.