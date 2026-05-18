Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве спадет жара

В пятницу, 22 мая, в Москве наступит небольшое ослабление жары. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, до четверга, 21 мая, в столице температура будет держаться около +30 °С — это аномалия для мая.

«В пятницу, 22 мая, начиная с запада области подходит холодный фронт… ожидается ослабление жары до более приемлемых +23...+24 °С», — уточнил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Он отметил, что после прохождения фронта воздух остынет до более комфортных значений. Однако перед этим возможны грозы и шквалистый ветер.

Ранее в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что всю рабочую неделю в Москве будет до +32 °С.