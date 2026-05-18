На Москву обрушились рекордные осадки

В воскресенье и понедельник, 17 и 18 мая, на Москву обрушились рекордные ливни с грозами. За эти дни в столице выпало 55 процентов месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали выпадение 34 миллиметров осадков за этот период — этот объем составляет 55 процентов от месячной нормы для столицы.

Тишковец добавил, что накануне был побит рекорд по осадкам за сутки — 17 мая в Москве выпало 28 миллиметров осадков. Это больше прошлого максимума, который был установлен в тот же день в 1904 году.

Много осадков выпало и на подмосковных метеостанциях — в Долгопрудном (25 миллиметров), в Ново-Иерусалиме и Немчиновке (по 19 миллиметров), в Клину (18 миллиметров) и в Шаховской (17 миллиметров).

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что гроза может вернуться в Москву в пятницу, 22 мая.