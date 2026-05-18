Новый сезон театрально-циркового шоу «Сны Пушкина» покажут в Лужниках

В универсальном спортивном зале «Дружба» в Лужниках 21 мая стартует новый сезон театрально-циркового шоу «Сны Пушкина». Это театрализованная постановка без животных, которая воспевает безграничные возможности человеческого тела и духа.

© Вечерняя Москва

В прошлом сезоне шоу посетили 210 тысяч человек. Гости увидели, что цирк может быть не просто детской забавой, но и серьезным искусством.

— «Сны Пушкина» — это цирк нового формата, отвечающий этическим запросам современности, где место дрессированных зверей заняли метафора, авангард и человеческий талант. Мы не стремимся просто «соответствовать ожиданиям», наша задача — стать проводниками в многогранный мир фантазий гения и удивить взыскательную публику, — отметила генеральный и креативный продюсер шоу Елизавета Гамбург.

Сценическое повествование шоу выстроено как путешествие по лабиринтам сознания поэта. Маленький Саша Пушкин засыпает под колыбельную няни и видит себя во сне уже взрослым в волшебной стране Лукоморье, где оживают герои его будущих сказок. Сюжеты Лукоморья, полные чудес, неразрывно сплетаются с реальной биографией Александра Сергеевича — его любовью к Наталье Гончаровой и роковыми превратностями судьбы.

— Поэту противостоит образ его вечного противника — Злодейства. Это метафорическое отражение судьбы Пушкина, в которой воплотился трагический архетип борьбы добра и зла, — рассказала режиссер спектакля, лауреат национальной премии «Золотая маска» Жанна Шмакова.

Шоу состоит из 20 цирковых жанров в исполнении 60 артистов и спортсменов, среди которых чемпионы мира, Европы и России. Летающие гимнасты, виртуозные акробаты, фантастические персонажи — каждое их появление на сцене подчинено драматургии спектакля. Общий вес декораций превышает 80 тонн.

Визуальным и смысловым центром шоу является кабинет поэта поистине грандиозных размеров — оригинальное творческое решение художника-постановщика Юрия Антизерского, номинанта национальной премии «Овация». Монументальность мебели создает эмоциональный контраст с хрупким миром фантазий.

Художник Вадим Воля создал более 250 костюмов, переосмыслив русские народные мотивы через призму современного авангарда. Он предложил использовать эстетику русского лубка, которой вдохновлялся и сам Пушкин, когда создавал свои сказки.

«Потешные листы» — своеобразные комиксы той эпохи, послужили источником творческой мысли как для поэта, так и для художника.

Проводником по снам поэта станет актриса Анна Март в роли няни — Арины Родионовны. Она не только исполнит вокальные партии вживую, но и сыграет на множестве инструментов — от этнических до современных.

Музыку для шоу написал композитор и аранжировщик Тарас Демчук, известный как автор песен для Григория Лепса, Светланы Лободы и Витаса, а также композитор российских блокбастеров. Саундтрек в стиле индастриал-фолк — завораживающий микс рока, трэпа, балканских ритмов и классических вальсов, диджейских партий и фолк-хоров. Музыка не только сопровождает номера шоу, но и превратилась в самостоятельное произведение. Релиз альбома состоялся на всех стриминговых платформах и набрал большую аудиторию за пределами цирка.

«Новый Русский Цирк» рассказывает истории языком трюка, физическое действие здесь — это не демонстрация атлетики, а смысловой глагол, развивающий сюжет через инженерные ноу-хау. Инновационная «Борода Черномора» переосмысляет жанр корд-де-парель: вместо одного каната используется полотно из дюжины тросов, которые отстегиваются в бою, олицетворяя утрату магической силы злодея. Лирический дуэт Пушкина и Натальи Гончаровой исполняется на авторском гибридном снаряде, объединяющем колесо Сира и воздушное кольцо в символ неразрывного, но хрупкого союза влюбленных.