В Москве начали планово отключать горячую воду

В Москве начались плановые сезонные отключения горячей воды, которые продлятся до конца лета.

Максимальный срок отключения - 10 дней, конкретные даты свои у каждого дома.

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Узнать график отключения воды в своем доме можно на сайте moek.ru - на главной странице там достаточно ввести адрес, после чего система покажет даты. Например, в доме N 17, строение 1, на Тихвинской улице в центре города горячей воды не будет с 14.00 27 июля до 13.59 6 августа - именно так пишет система. Также узнать сроки можно на сайте mos.ru и по телефону единой справочной службы правительства Москвы: +7 495 777-77-77.

По законодательству отключения горячей воды могут длиться 14 дней, и именно на такой срок воду отключают во многих городах страны, включая Подмосковье. В Москве же срок сокращен до 10 дней.