Синоптик Леус: Сразу несколько регионов России побили суточные рекорды тепла

В большинстве регионов Европейской России в понедельник, 18 мая, были побиты суточные рекорды тепла. Погодные максимумы продолжат обновляться и 19 мая. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале.

В Москве понедельник стал самым теплым днем с начала года - здесь максимум дня, по данным базовой метеостанции города (ВДНХ), составил плюс 29,5 градуса. Также самым теплым с начала года (плюс 24 градуса) стал понедельник в Санкт-Петербурге.

Антициклональная, спокойная и малооблачная погода и южные потоки в атмосфере способствовали распространению жаркой погоды и в других регионах. Так, суточные рекорды обновили Вологодская, Нижегородская, Пензенская и Костромская области, а также Пермский край, Удмуртия и Республика Коми.

"Самый высокий из рекордов был установлен в городе Кологрив, что в Костромской области. Там воздух прогрелся до 31,4 градуса тепла - это на 2,4 градуса выше прежнего достижения 2021 года. В Сыктывкаре, Ижевске и Бисере (Пермский край) были обновлены рекорды, державшиеся с 1955 года", - рассказал синоптик.

Во вторник, 19 мая, температура воздуха в европейской части страны продолжит увеличиваться. Например, Москва может установить новый суточный максимум. Пока он составляет плюс 30,2 градуса и был зафиксирован в 1979 году.

"Период рекордной жары в центральных областях Европейской России затянется до конца рабочей недели", - добавил Леус.