Питьевую воду бесплатно раздают на станциях метро, МЦД и вокзалах из-за жары

В связи с жаркой погодой на ряде станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и вокзалах Москвы организована бесплатная раздача питьевой воды, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С 15:00 инспекторы ЦОМП раздают бутылки с водой на пяти станциях Филевской линии: «Кунцевская», «Филевский парк», «Кутузовская», «Студенческая», «Пионерская», – говорится в материале.

Кроме того, с 14:00 до 17:00 сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также станциях МЦД «Площадь трех вокзалов» и «Тушинская».

Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с 14:00 предлагают пассажирам воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».

Бутылки с водой могут взять и пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино».

Также бутилированную воду раздают сотрудники службы пассажирского сервиса Центра организации дорожного движения на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах: «Киевский» и «Китай-город».