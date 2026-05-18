В столице стартовал Кубок мэра Москвы по бильярду

Традиционный Кубок мэра Москвы по бильярду стартовал в столице. Это престижные соревнования, которые входят в число главных европейских турниров и в международный календарь.

Лучшие игроки России и зарубежья - всего почти 300 спортсменов из 10 стран - состязаются в дисциплине "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин. Ключевой особенностью этого турнира стало разделение мероприятия на два этапа: квалификационный и финальный. Соревнования продлятся до 23 мая и будут транслироваться онлайн.