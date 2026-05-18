Рядом с парком «Останкино» построят бизнес-центр на 3,7 тысячи рабочих мест

На северо-востоке Москвы в Огородном проезде рядом со станцией метро «Фонвизинская» планируется строительство делового комплекса площадью более 65 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласовано архитектурно-градостроительное решение бизнес-центра рядом с парком «Останкино» в Огородном проезде. Комплекс общей площадью более 65 тысяч квадратных метров будет отсылать к индустриальному прошлому Бутырского района. Ранее на участке был Останкинский пивоваренный завод, а неподалеку – хлебокомбинат и хрустально-стекольное производство. С реализацией этого проекта в квартале появится 3,7 тысячи рабочих мест», — заявил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Бизнес-центр возведут по адресу: Огородный проезд, 20.

Объект будет иметь удобную транспортную доступность: непосредственная близость к метро «Фонвизинская» и пешая доступность от станции Останкино третьего Московского центрального диаметра.

Проект предусматривает строительство трёх корпусов высотой 9, 12 и 13 этажей, объединённых двухуровневым стилобатом с торговыми помещениями и террасами на крыше.

Фасады офисных башен выполнят в лаконичной цветовой гамме с чередованием фактур металла и кирпича. Каждая башня получит собственную входную группу и лобби.

Подземное пространство отведут под парковку. На первых двух этажах разместятся кафе, рестораны и объекты ретейла для сотрудников комплекса, остальные уровни займут офисные помещения.

Основным материалом облицовки станет матовый коричневый клинкер.

Через весь комплекс пройдёт сквозной атриум, соединяющий внутреннюю пешеходную ось с благоустроенной зоной со стороны улицы.

Параллельно на смежном участке в Огородном проезде с марта 2024 года ведётся строительство жилого дома из четырёх секций на 730 квартир общей площадью более 50,6 тысячи квадратных метров. Работы осуществляет девелопер «Брусника».