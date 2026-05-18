В Музее Победы отметят День пионерии

19 мая в Музее Победы состоится праздничный концерт в честь Дня пионерии. Более 300 участников большого сводного хора проекта «Московское долголетие» выступят в величественном Зале Полководцев.

— Пионерское детство — особая глава в биографии многих людей. В их памяти, наверняка, до сих пор живы звуки горна и барабана, тёплые всполохи пионерских костров, песни, которые вдохновляли на добрые дела, учили дружбе и взаимовыручке. Именно этим теплым воспоминаниям и песням будет посвящена наша концертная программа, — отметили в Музее Победы.

В программе прозвучат песни «Марш юных пионеров», «Пусть всегда будет солнце», «И вновь продолжается бой», «Сигнальщики-горнисты», «Легко на сердце», «Веселый ветер», «Марш юности», «Честное слово», «Школьные годы», «Картошка», «Москва майская». Ярким моментом и кульминацией концерта станет совместное исполнение большим сводным хором и юными артистами музыкального театра «На Поклонке» песни «Честное слово».

День пионерии, 19 мая, — памятная дата, связанная с историей детского и молодежного движения в СССР. Пионерская организация на протяжении десятилетий была важной частью жизни школьников. С 1990-х годов в России этот праздник отмечается как День детских общественных объединений и организаций.