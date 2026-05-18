Алексей Фурсин рассказал о проведении международных выставок в Москве

В Москве в 2026 году запланировано проведение не менее трех крупных международных проектов в музейной отрасли. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин в рамках празднования Международного дня музеев.

По его словам, в текущем году департамент расширяет географию межмузейных проектов.

"В Музее Москвы с успехом продолжает работу совместная с китайскими коллегами выставка "Праздник Весны. Новый год в старом Пекине". В "Мультимедиа Арт Музее" до июня идет II Международная биеннале "Искусство будущего". К ее созданию привлекли представителей сразу трех зарубежных государств. Уже осенью в Историческом музее откроем выставку "Терракотовые воины. Хранители вечности". На текущий момент определили список экспонатов и ведем подготовку экспозиции", - отметил Фурсин.

Фурсин отметил, что эти выставки стали продолжением цикла масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев.

Он уточнил, что Москва запустила эту инициативу в прошлом году, когда в Музее-заповеднике "Царицыно" успешно прошла совместная выставка с индийскими коллегами "Индия. Ткань времени".