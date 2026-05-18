Объявлены хедлайнеры фестиваля "Солома" в кинопарке "Москино"

К звездному лайн-апу фестиваля "Солома" в кинопарке "Москино", который состоится 27 и 28 июня, присоединятся исполнители IOWA и Антоха МС, объявили организаторы.

Артисты исполнят свои знаменитые композиции. Например, Антоха МС выступит с песнями "Лето, прием", "Мгновение", "Небеса" и "Ритм сердца". IOWA, в свою очередь, исполнит хиты "Маршрутка", "Улыбайся", "Плохо танцевать".

Кроме того, хедлайнер первого дня Zivert, о которой стало известно ранее, выступит с Beverly Hills, Life, "Эгоистка", "ЯТЛ". Завершится фестиваль выступлением группы Uma2rman с такими хитами, как "Прасковья", "Проститься", "Ночной дозор", "Папины дочки".

Помимо этого, "Солома" позволяет молодым коллективам выступить с известными музыкантами на одной сцене. В частности, свое творчество представит певица, автор песен и артистка Маша Фэй.

"Солома" станет не просто музыкальным фестивалем под открытым небом, но и путешествием в мир кино и музыки. До начала выступлений можно будет посетить экскурсии, квесты, занятия и конкурсы в разных локациях, а программа "Киновыходных" подойдет для всей семьи.

В оба фестивальных дня можно будет приехать к 11:00 и пройтись по территории съемочных натурных площадок, а также увидеть такие декорации, как "Уездный город", "Центр Москвы", "Парк сказок" и многие другие.

Интерактивные занятия начнут работать в 12:00 – квесты, фотосессии, тюбинговая горка и другие. Помимо этого, будет работать фудкорт под открытым небом. Выступления начнутся в 18:00 и продлятся до 22:00.

Стоимость билетов зависит от дня покупки. Бесплатно посетить мероприятие могут участники СВО и члены их семей, а также дети до 7 лет.

