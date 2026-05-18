На ВДНХ расцвели уникальные сорта сирени селекционера Леонида Колесникова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В понедельник, 18 мая, отмечается Международный день сирени и 133-я годовщина со дня рождения советского селекционера Леонида Колесникова, который является создателем более 300 сортов этого кустарника. В сирингарии на ВДНХ, который находится в зоне ландшафтного парка "Природа культивируемая", за павильоном № 29 "Цветоводство и озеленение", находится около 30 выведенных им сортов.

Среди самых узнаваемых, например, "Красавица Москвы", "Капитан Гастелло", "Индия" и многие другие. Внаши дни сохранилось не более 50 сортов сирени, которые вывел Колесников. В сирингарии сейчас можно увидеть более 300 цветущих кустов.

Один из самых известных сортов сирени – "Красавица Москвы". Его вывели в 1947 году. Узнать его можно по жемчужно-белым соцветиям, при этом сорт встречается далеко за пределами России и украшает национальные парки и ботанические сады.

"Мечта", созданная в 1941 году, входит в семерку лучших сортов мировой коллекции. Данный сорт известен крупными серебристо-голубыми цветками до 3 сантиметров в диаметре.

В честь Героя Советского Союза Николая Гастелло назван сорт "Капитан Гастелло". Его вывели в 1946 году, кустарник отличается обильным цветением и необычной формой цветка с длинными винтообразно изогнутыми лепестками, напоминающими пропеллер. Крупные цветки по мере распускания меняют цвет – от пурпурных тонов то сиреново-лиловым.

Светло-лиловые снаружи и фиолетовые внутри цветки, похожие на чашечки, отличают сорт "Леонид Леонов", выведенный в 1941 году, а темные однолетние побеги с лиловато-розовыми махровыми цветками принадлежат "Олимпиаде Колесникова". Данный сорт назван в честь жены селекционера.

Сорт "Индия" также вывели в 1955 году, он отличается очень крупными метельчатыми соцветиями из ярких пурпурно-лиловых цветков. "Надежду", в свою очередь, вывели в 1968 году – у растения махровые лилово-голубые цветки со слегка приподнятыми краями.

Еще один вид – "Советская Арктика", выведенный в 1955 году. Его можно узнать по соцветиям с крупными махровыми жемчужно-белыми цветками и винтообразными заостренными лепестками.

Всего на ВДНХ растет около 3 тысяч кустов сирени. Кроме того, совместно с Главным ботаническим садом имени Н.В. Цицина Российской академии наук проводится инвентаризация и определение сортов сирени Колесникова. К исследованиям, в частности, привлечена сотрудник лаборатории декоративных растений Главного ботанического сада, кандидат биологических наук, автор ряда научных публикаций о растениях Ирина Окунева.

