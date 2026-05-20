Мероприятие к Международному дню пропавших детей проведут на Южном речном вокзале

23 мая на Южном речном вокзале с 12:00 до 17:00 пройдет мероприятие к Международному дню пропавших детей. Оно организовано совместно с фондом «Поиск пропавших детей».

Дети и их родители послушают лекции от фонда «Поиск пропавших детей» в рамках проекта «Потерялся? Не уходи», поучаствуют в интерактивных уроках в электробусе вместе с водителем Мосгортранса и контролерами Организатора перевозок.

Также они встретятся с любимым героем Московского транспорта — Метрошей и посетят зону с электросамокатами и спецтехникой ЦОДД.

— 23 мая на Южном речном вокзале пройдет День безопасности совместно с фондом «Поиск пропавших детей». На подобных мероприятиях мы в доступной и понятной форме рассказываем юным горожанам о правилах дорожного движения и поведения в транспорте, — рассказал заммэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

