Награду погибшего фронтовика передадут родственникам в Музее Победы

18 мая в московском Музее Победы пройдет церемония передачи награды потомкам героя Великой Отечественной войны. Медаль «За боевые заслуги» старшины отдела контрразведки СМЕРШ 269-й стрелковой дивизии Сергея Яковлевича Благова была обнаружена пензенскими поисковиками отряда «Поиск-Вездеход» совместно с белорусскими военнослужащими.

— Торжественное мероприятие пройдет в Зале Славы, где на пилонах увековечены имена около 12 тысяч Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, получивших эти звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны, – прокомментировали в Музее Победы.

Участники поискового движения вручат найденную награду внучке героя — Анастасии Андреевне Фроловой и правнучке Нине Геннадьевне Благовой. Сергей Яковлевич был женат на Ксении Сергеевне, в 1940 году у них родился сын Геннадий. К сожалению, сын отца с фронта не дождался — в 1944 году в Москву, где жил и работал герой, пришла скорбная весть о гибели на фронте старшины Благова. Сергей Яковлевич погиб в первые дни операции «Багратион». Пензенские поисковики связались с родными, которые очень трогательно встретили новость о найденной награде, они хранили память о Сергее Яковлевиче, берегли фото и документы, которыми поделились с поисковиками.