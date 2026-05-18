Москва побила метеорекорд более чем вековой давности

Москва поставила очередной метеорологический рекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, после ливня, накрывшего столицу в воскресенье, 17 мая, на опорной метеостанции ВДНХ осадкомеры зафиксировали 28 миллиметров дождевой воды. Тем самым, Москва обновила суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежний рекорд держался больше века — с 1904 года. Тогда осадков выпало на 6,9 миллиметра меньше.

В России изменился климат

Тем временем Москва вступает в аномально жаркую неделю. Не майский, а июльский зной будет держаться в столичном регионе на протяжении всей рабочей недели вплоть до 22 мая. За эти столбики термометров могут подняться до 32 градусов, превысив климатическую норму на 7-9 градусов. На фоне такой аномальной жары в Москве и Подмосковье ввели «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности.