Клубничное лето: в Москве открылись павильоны «Ягодные сезоны»

В Москве открылись торговые павильоны «Ягодные сезоны». В них можно приобрести клубнику, малину, землянику и другие ягоды из разных регионов России.

© Mos.ru

«На улицах появилось 300 узнаваемых брендированных точек — на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Многие покупают сезонную ягоду по дороге с работы домой или во время прогулки по городу в выходные. За 11 лет горожане полюбили этот формат торговли, поэтому увеличение количества павильонов стало очевидным шагом», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Для удобства покупателей все площадки расположены рядом с жилыми районами, недалеко от станций метро и остановок наземного транспорта. Павильоны оформлены в единой концепции и легко узнаваемы.

Город поддерживает отечественных сельхозпроизводителей: места для торговли можно получить бесплатно с условием ротации.

От клубники до жимолости

Первые ягоды в торговые павильоны привезли из фермерских хозяйств южных регионов Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Херсонской областей, а также из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии. Приобрести можно землянику, малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость. Ягоды появляются на прилавках по мере созревания.

Бессменный лидер спроса — клубника. В прошлом сезоне (с мая по июль) горожане приобрели более 3,5 тысячи тонн ягод. Из них 2,7 тысячи тонн (80 процентов) пришлись на клубнику. Сортовое разнообразие этой ягоды велико: «мурано», «мальвина», «клери», «флэр», «альба», «альбион», «джоли», «хоней», «зефир», «магнус», «румба», «монтерей», «кардинал» и другие.