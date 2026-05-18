В приложении московского метро появилась опция аренды электроскутеров

Возможность аренды электроскутеров стала доступна в приложении "Метро Москвы". Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Сегодня в парке "Велобайк" более 9 тыс. велосипедов и 4 тыс. электроскутеров. Для повышения доступности сервиса мы интегрировали его в приложение "Метро Москвы". Это сделает аренду транспорта для жителей и гостей столицы еще проще и удобнее", - привели в департаменте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Расположение стоянок этого транспорта доступно в личном кабинете пассажира в разделе "Сервисы".

В департаменте отметили, что в приложении также можно посмотреть карту и найти ближайший велосипед, электроскутер или парковку; проверить уровень заряда транспорта. Чтобы воспользоваться новой функцией, обновите приложение "Метро Москвы" до последней версии.