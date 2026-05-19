Прохладная погода ожидает москвичей в первый день лета

Первый день лета, 1 июня, в Москве будет прохладным и свежим, заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

По словам специалиста, температура в столице еще в конце мая будет находиться в пределах от 13 до 18 градусов, не исключены дожди. Такая погодная ситуация сохранится и 1 июня.

"Температура воздуха в Москве будет находиться в пределах 14–17 градусов. И небольшой дождь", – заключил Ильин.

Ранее синоптики рассказывали, что текущая неделя в Москве, 18–24 мая, будет сухой, но осадки вернутся в столицу уже 21 мая. По прогнозам, 19 и 20 мая воздух прогреется до 32 градусов, а 21 мая ожидается 31 градус с переменной облачностью и кратковременной грозой.