Собянин рассказал о реконструкции Краснобогатырской улицы

Краснобогатырскую улицу, которая проходит через Преображенский и Богородский районы, ожидает масштабная реконструкция. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Обновим участки трамвайных путей на Краснобогатырской улице. Разделим трамвайные и автомобильные потоки, что позволит повысить скорость движения трамваев и сделает поездки еще безопаснее", – отметил мэр, уточнив, что дорога станет четырехполосной.

Также будут приведены в порядок участки Богородского шоссе и улицы Богатырский Мост. Всего, по словам Собянина, планируется провести реконструкцию более 5 километров дорог, обновить тротуары и установить новые светофоры.

Кроме того, на трамвайной линии появятся 16 остановочных площадок с навесами, которые адаптируют для маломобильных пассажиров. Завершить работы планируют в следующем году. Мэр подчеркнул, что формирование дорожного каркаса Москвы является одним из приоритетов городского развития и соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее Собянин сообщал о строительстве путепровода, который свяжет Коптево с районами Савеловский и Аэропорт. Он будет проходить над железнодорожными путями и соединит улицы 8 Марта и Приорова. Это создаст дополнительные удобные маршруты для жителей Северного округа.