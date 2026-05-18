В рамках «Лета в Москве» 31 мая пройдет фестиваль настольного тенниса

Фестиваль настольного тенниса планирует установить мировой рекорд по числу участников турнира. Мероприятие состоится 31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» в рамках проекта «Лето в Москве».

Около семи тысяч спортсменов разного возраста и уровня подготовки — от любителей до опытных игроков — сразятся за звание лучших. На арене установят 200 столов для настольного тенниса и задействуют одновременно 100 судей.

Соревнования будут организованы в категориях «детский турнир», «любительский турнир» и «ветераны». Мероприятие начнется в 11:00 и завершится в 19:00 торжественной церемонией награждения победителей и призеров.

Состязания пройдут по олимпийской системе (до одного поражения) и в соответствии с новыми правилами Федерации настольного тенниса России. Партию выигрывает участник, первым набравший 11 очков, а решающую (третью или пятую) партию — участник, первым набравший семь очков.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Для зрителей вход свободный. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы.

В 2025 году фестиваль установил мировой рекорд по числу игроков в одном турнире — 5167 участников. В 2026-м организаторы планируют превзойти этот результат и увеличить число спортсменов до семи тысяч.